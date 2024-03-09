“الأخضر طار فوق خلاص”.. ارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات اليوم
ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات اليوم
في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية ليوم 9 مارس 2024، يأتي هذا الارتفاع في سياق متابعة الجمهور للتغيرات الاقتصادية المستمرة وبحثهم عن استقرار يعيد التوازن إلى الحياة المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي
وفقًا للإعلانات الصادرة عن البنوك العراقية في بداية اليوم، لوحظ ارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1515 دينار عراقي، يمثل هذا السعر زيادة عن السعر المقرر من قبل مجلس الوزراء العراقي الذي حدد سعر صرف 1320 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، هذا الارتفاع يضع الأسواق في حالة من الانتظار للتعرف على التفاصيل والأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المفاجئة والتدابير التي قد يعلن عنها مجلس الوزراء العراقي لمواجهة هذا التحدي.
- سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات يوم 9 مارس 2024 نطاقًا بين 1300 و1330 دينار عراقي، استجابة لتعليمات مجلس الوزراء العراقي بتثبيت سعر الصرف عند 1320 دينارًا لكل دولار.
- مع زيادة سعر الصرف العالمي للدولار في الأسواق المحلية والعالمية، شهد العراق ارتفاعًا مفاجئًا في سعر الصرف صباح يوم 9 مارس 2024، ليتراوح السعر المحدد للتعامل منذ الصباح وحتى آخر تحديث بين 1515 و1520 دينار عراقي لكل دولار.
- أدى الارتفاع إلى تغيير سعر الصرف في جميع المحافظات والبنوك العراقية، مع إعلان البنوك عن التسهيلات الأولية بسعر بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية عبر وكلاء شركات التحويل المالي بسعر يصل إلى 1470 دينارًا لكل دولار.
- يبقى سعر الصرف قابلًا للتغير بناءً على الظروف الاقتصادية المتقلبة، مع التزام البنوك العراقية بتحديث المعلومات وإبلاغ الجمهور بأي تطورات جديدة.
- مع بداية التعاملات اليومية ورفع سعر الدينار مقابل الدولار، أعلنت جميع البنوك العراقية عن سعر الدولار الواحد بقيمة 1515 دينار عراقي، مؤكدة على الارتفاع الملحوظ في سعر الصرف.