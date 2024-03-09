“الأخضر طار فوق خلاص”.. ارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات اليوم

في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية ليوم 9 مارس 2024، يأتي هذا الارتفاع في سياق متابعة الجمهور للتغيرات الاقتصادية المستمرة وبحثهم عن استقرار يعيد التوازن إلى الحياة المعيشية والاقتصادية في البلاد.

ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي

وفقًا للإعلانات الصادرة عن البنوك العراقية في بداية اليوم، لوحظ ارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1515 دينار عراقي، يمثل هذا السعر زيادة عن السعر المقرر من قبل مجلس الوزراء العراقي الذي حدد سعر صرف 1320 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، هذا الارتفاع يضع الأسواق في حالة من الانتظار للتعرف على التفاصيل والأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المفاجئة والتدابير التي قد يعلن عنها مجلس الوزراء العراقي لمواجهة هذا التحدي.