“هيفرضوا عليك غرامة تاني خلى بالك”.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أصبح الاستعلام عن الفواتير وإدارتها أمرًا يسيرًا بفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الشركات، الشركة المصرية للاتصالات تأتي في مقدمة هذه الشركات، حيث تقدم لعملائها خدمة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بكل سهولة عبر الإنترنت، مع حلول شهر مارس 2024، تذكر الشركة عملائها بضرورة الاستعلام والسداد في الوقت المحدد لتجنب أي غرامات أو مشكلات قد تنجم عن التأخير في الدفع.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، الشركة المصرية للاتصالات توفر آلية بسيطة وفعالة عبر موقعها الإلكتروني،إليك خطوات الاستعلام التي تضمن لك معرفة قيمة فاتورتك وتفادي أي غرامات محتملة بسبب التأخير في السداد:

زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت. إدخال الكود المرجعي لمحافظتك. تسجيل رقم التليفون الخاص بك. النقر على خيار “إظهار الفواتير” لمعاينة تفاصيل فاتورتك.

حالة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

لتجنب التعرض للغرامات أو المخاطر المترتبة على التأخير في سداد فواتير التليفون الأرضي، تطبق الشركة المصرية للاتصالات سلسلة من الإجراءات:

تأخير السداد يؤدي إلى فرض غرامة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة مع حد أدنى قدره 10 جنيهات، تُدفع شهريًا.

التأخر عن السداد لمدة 4 أشهر ينتج عنه رفع حرارة الخط الأرضي.

إذا استمر التأخير في السداد لمدة 7 أشهر من الموعد المحدد، يتم إيقاف الخدمة نهائيًا وسحب الخط الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تقدم شركة WE، الشركة المصرية للاتصالات، مجموعة واسعة من الخيارات لدفع فواتير التليفون الأرضي، من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، المواقع الإلكترونية، والطرق الفعلية، بات الدفع أسهل من أي وقت مضى. كما أتاحت الشركة خيارات تقسيط ميسرة للفواتير الكبيرة، مما يجعل إدارة المصروفات المنزلية أكثر يسرًا.

تطبيق ماي وي: دفع الفاتورة مباشرة من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات: إجراء الدفع عبر الإنترنت.

WE Pay: استخدام خدمة الدفع الإلكتروني المقدمة من WE.

فروع WE: الدفع الفوري في أي من فروع شركة WE المنتشرة في أنحاء مصر.

فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، وخدماتي: الدفع عبر منصات الدفع الإلكتروني المتنوعة لزيادة الخيارات أمام العملاء.

تقسيط فاتورة التليفون الأرضي

من جانبها، قدمت شركة WE ميزة إضافية لعملائها تتمثل في إمكانية تقسيط قيمة الفواتير الكبيرة، وذلك بشروط ميسرة تتيح للعملاء إدارة ميزانياتهم بفعالية: