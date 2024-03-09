الاستعلام عن الكشف الطبي للسيارات 2024 للمعاقين بالرقم القومي عبر المجالس الطببة المتخصصة

طرحت وزارة الصحة المصرية أحد أهم خدماتها الاستعلام عن الكشف الطبي للسيارات 2024 الخاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من التنقل بشكل يسير عبر السيارات الطبية المخصصة لذلك، وتأتي تلك المبادرة في إطار المبادرات الانسانية التي تقوم بها الدولة لتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع ومراعاة جميع الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الذين يجابهون أوضاع صحية خاصة، وهذا جاء في إطار إطلاق وزارة الصحة لكارت الخدمات المتكاملة المزودة بجميع الخدمات الصحية والمعيشية والاجتماعية في الفترة الأخيرة، وسنتطرق إلى تفاصيل هذه الخدمة فتابعوا.

الاستعلام عن الكشف الطبي للسيارات 2024

وبصدد إطلاق الوزارة لمجموعة من الخدمات المتكاملة فيما بينها الاستعلام عن الكشف الطبي للسيارات 2024، لأن وزارة الصحة تهدف إلى توفير كافة الخدمات التي ينبغي توفيرها لهؤلاء الذين يواجهون مشاكل عديدة ككيفية التنقل بسهولة مما يأزم الكثيرون ولهذا قامت الوزارة بطرح تلك المبادرة التي تسهم في التسهيل عليهم في التنقل بكل سهولة لتحقيق الانسجام في المجتمع، وإليكم خطوات الاستعلام كالاتي:

أولًا زيارة الموقع الأصلي لموقع وزارة الصحة المصرية .

. أو من هناا .

. ثانيًا برجاء اختيار قسم الاستعلام عن الخدمات.

ثالثًا قم بتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

رابعًا بكتابة رقم الطلب الخاص بك.

خامسًا النقر على أيقونة استعلام.

ستعرض لك كافة التفاصيل المتعلقة بطلبك.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ترتكز خدمة الاستعلام عن الكشف الطبي للسيارات 2024 على تقديم سبل الدعم لدى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة للتمكن من توفير كافة المساعدات من حيث توفير الخدمات الطبية والصحية وغيرها من الخدمات التي حرصت عليها الوزارة بتقديمها لتلك الفئة، وتعتبر هذه أحد إسهامات الدولة في إطار التطوير وتوفير حياة كريمة، وعليه تتمثل خطوات الاستعلام عن تلك المبادرة فيما يلي: