موعد استطلاع هلال غرة رمضان 2024.. كم باقي على حلول الشهر الكريم

موعد استطلاع هلال غرة رمضان 2024 ضمن الكلمات البحثية الأولى التي يرغب الملايين من المسلمين الإطلاع عليها تشوقاً نفحات الشهر الكريم، شهر رمضان يأتي بعد شوق ولهفة وينتظر موعده المسلمين جميعاً من مشارق الأرض ومغاربها على احر من الجمر، وسوف يقترب شهر شعبان من نهايته لذلك يتساءل البعض عن موعد استطلاع الرؤية وتحري الهلال ومعرفة ميلاد غرة الشهر الكريم استعداداً لاستقبال العظيم

تكثر الخيرات في شهر رمضان وتزداد العبادات وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين بأمر من الله عز وجل، شهر رمضان من الشهور الحرم والحسنة بعشرة أمثالها وله استقبال وأجواء مختلفة تدخل الفرحة والسعادة على قلوب الجميع، تابعوا معنا لكي نتعرف سوياً عبر الفقرات التالية من المقال موعد استطلاع هلال غرة رمضان 2024.

موعد استطلاع هلال غرة رمضان 2024

العد التنازلي على حلول شهر رمضان 2024-1445 قد بدأ ولن يتبقى من شهر شعبان سوي يومياً، ووفقاً للبحوث الفلكية أن شهر شعبان لهذا العام يأتي 29 يوم ويكمل عدته يوم الأحد الموافق 10 من مارس 2024، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الجمعة 8 من مارس 2024 أن مغرب يوم الأحد 10 من مارس 2024 و 29 من شعبان 1445 يتم استطلاع رؤية هلال شهر شعبان و حالة ثبوت رؤية الهلال يوافق أول أيام شهر رمضان الإثنين 11 من مارس 2024 وحالة عدم ثبوت الرؤية يكون المتمم لشهر شعبان يوم الاثنين 11 من مارس وأول أيام شهر رمضان الثلاثاء 12 من مارس، ويحسم الأمر في ذلك علماء البحوث الفلكية والإفتاء بعد التأكد من تحري الهلال مباشرةً وكل عام وأنتم بخير.

دعاء دخول شهر رمضان 2024