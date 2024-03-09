بدأ العد التنازلي .. “موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر” تبعًا لوزارة التربية الوطنية + أهمية العطلات للطلاب .. يلا جهز نفسك للإجازة

يقوم كثير من الطلبة والطالبات بالبحث عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر، إذ إن اختبارات الطلبة والطالبات بالمرحلة الابتدائية بدأت بشكل رسمي في يوم الثلاثاء الذي كان موافقا 5 مارس 2024، وسوف يتم الانتهاء من تلك الامتحانات في اليوم الرابع عشر من مارس 2024 إذ إن الطالب سوف يكون بإمكانهم الحصول على قسط من الراحة قبل أن يقوموا ببدء الفصل الدراسي المقبل، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

قامت وزاره التربية والتعليم في دولة الجزائر بالكشف عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر إذ إن الطلبة والطالبات يترقبون بدء تلك العطلة بفارغ الصبر لكي ينالوا قسط من الراحة عقب المشقة والتعب الطويل بالفصل الدراسي كذلك ان الوزارة اخذت قرار ببدء إجازة الربيع في اليوم الذي سوف يكون موافق الحادي والعشرون من مارس 2024، وسوف تكون الإجازة مستمرة حتى اليوم الذي يوافق السابع من ابريل 2024 وتعد الإجازات المدرسية بدولة الجزائر للسنة الدراسية 2024 كما يلي

إجازة الخريف تكون العطلة الأولى في السنة الدراسية وهي في اليوم الذي سيكون موافق الحادي والعشرون من أكتوبر إلى اليوم الذي يوافق السابع من نوفمبر.

إجازة الشتاء تكون بداية من اليوم الذي يوافق الحادي والعشرون من ديسمبر وتكون مستمرة إلى اليوم الذي يوافق السادس من شهر يناير.

إجازة الربيع ستكون بداية من اليوم الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس وتكون مستمرة إلى اليوم السابع من أبريل.

كما أن أجهزة الصيف تكون بداية من يسير الرابع من يوليو وتكون مستمرة حتى ثلاثة أشهر وتنتهي مع بدء السنة الدراسية الجديدة.

أهمية منح العطلات إلى الطلاب

تعود رغبة العديد في الاستفادة من العطورات الى عدة أمور منها ما يلي: