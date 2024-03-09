رامز جاب من الأخر رمضان 2024 على قناة MBC مصر.. ياترى الفكر أي السنة دي ربنا يستر

رامز جاب من الأخر رمضان 2024 واحد من أشهر وأهم البرامج التلفزيونية التي يبحث عنها ملايين الناس من مصر وخارجها من الدول العربية، وهذا لأن شهرة وشعبية النجم رامز جلال واسعة جداً وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الماضية، كما أن الأفكار التي يختارها لتقديم البرنامج مختلفة وغير تقليدية ولم يتوقعها الجمهور المتابع ولا الضحايا

وفي كل موسم رمضاني يختار رامز ضحايا جدد يستدرجهم بحيل ذكية لا يمكن الشك بها ورغم تحري البعض أن البرنامج ليس لرامز جلال لكن يقعون في الفج دون علم وتكن صدمة كبيرة بالنسبة لهم، واليوم عبر السطور التالية نوضح لكم الفكرة الجديدة التي اختارها رامز جاب من الأخر رمضان 2024 تابعوا معنا.

رامز جاب من الأخر رمضان 2024

توقعات كثيرة أن رامز أختار حيل وأفكار غير متوقعة لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم في الفخ، حيث تدور فكرة رامز جاب من الأخر حول استدراج الضيف إلى رحلة استكشاف في إحد حدائق الحيوانات وخلال رحلة الاستكشاف وتصوير حلقة البرنامج والذي يقدمها إعلاني كبير تظهر بعض الأصوات المرعبة وبشكل مفاجئ تظهر حيوانات مفترسة ونادرة الظهور يشعر وقتها الضيف بحالة من الهلع والرعب، ومن هنا يتدخل رامز ويسير الزيد من الخوف والرعب

وحسب التصريحات أن إصابات النجوم في رامز جاب من الأخر كان كثيرة منها النجمة ايتن عامر وسمية الخشاب، كما يكون هناك عدد كبير من الضحايا من الوسط الفني والإعلامي والرياضي، ويتم نقل البرنامج عقب أذان المغرب على شاشة MBC مصر بدايةً من الإثنين 11 مارس القادم.

تردد قناة MBC مصر

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