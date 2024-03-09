“بمناسبة قدوم رمضان” زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.. الجهات المختصة تُوضح

تساءلت العديد من السيدات عن حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة بمناسبة رمضان وشروط الحصول عليها وطريقة التقديم بها، ولقد حرصت الجهات المعنية بالجزائر عن توضيح حقيقة تلك الأنباء كما أكدت على الطريقة والوثائق والشروط التي يجب استيفائها كي تتمكن السيدات الجزائريات من الحصول عليها بدون مواجهة مشكلات وفي أقرب وقت ممكن.

زيادة منحة المرأة الماكثة بمناسبة رمضان

أكدت الجهات الرسمية في الجزائر عن أن منحة المرأة الماكثة في المنزل تقدم بقيمة 800 دينار جزائري للسيدة بجانب منحة أخرى تبلغ قيمتها 300 دينار للأطفال التابعين للمواطنة الحاصلة على المنحة، والجدير بالإشارة أنها أشارت إلى أن كل الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا والمتعلقة بزيادة مبلغ المنح بمناسبة شهر رمضان ما هي إلا شائعات خالية تمامًا من الصحة كما لا يجب على المواطنين أن ينصاعوا لها أو ينساقوا لتلك الأخبار الكاذبة.

شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل

هناك بعض المتطلبات التي يجب على السيدات الجزائريات أن يستوفونها كي يتمكنوا من الحصول على الدعم دون مواجهة صعوبات وهي كالآتي:

السيدة المتقدمة جزائرية الجنسية وتقيم دائمًا بأراضيها.

قد تخرجت من الجامعة ولكنها لا تمتلك أي وظيفة أو دخل ثابت.

لم يسبق لها الحصول على المنحة.

أن تكون معيلة أي تمتلك أطفال.

إن كانت متزوجة لا يجب أن يمتلك زوجها دخل شهري ثابت أو وظيفة بقطاع خاص أو حكومي.

طريقة التسجيل في دعم المرأة الماكثة بالجزائر

حدث الجهات الرسمية والمعنية في الجزائر بعض الخطوات التي يتعين على السيدات المواطنات الراغبات بالحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل إتمامها كي يتمكنوا من نيل الدعم وهي كالآتي: