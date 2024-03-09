لولو يا لولو فين النونو.. تنزيل تردد قناة وناسة اطفال Wanasah على النايل سات وعرب سات

أخذت قناة وناسة أطفال شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة نظرًا للأغاني والأفلام الكرتونية المميزة التي تقدمها القناة، إضافة إلى تقديمها لبرامج ترفيهي وتعليمية يمكن أن تنفع ملايين الأطفال، على أن يتم استقبال قناة وناسة بجميع الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال على النايل ات

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11595.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معدل تصحيح الخطأ:¾

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 عرب سات

ويسهل كذلك إمكانية القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد يكون 11270.

معدل الترميز لقناة وناسة فهو 11270.

معامل تصحيح الخطأ:¾

كيفية تنزيل قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا للأتي:-