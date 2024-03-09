استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 بالزيادة الجديدة وموعد الصرف لهذا الشهر وزارة التضامن الاجتماعي

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 تعد أبرز إسهامات الدولة المصرية في إطار ما تقدمه من إطلاق الخدمات المدعمة لتحسين حياة المواطنين وبهذا تتحقق معادلة حياة كريمة التي تعد أهم أهداف مبادرة تكافل وكرامة، وبهذا الصدد أعلنت الوزارة عن وجود زيادة إضافية جديدة للمستفيدين من تلك المعاشات، ولذلك سنتناول هذا خلال السطور القادمة من المقال.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

أضافت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية رابط إلكتروني يمكن المواطنين من استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 إلكترونياً دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وذلك للتسهيل على المواطنين في عملية الاستعلام، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:-

الخطوة الأولى: ينبغي تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. الخطوة الثانية: الضغط على استعلم عن نتيجتك.

الخطوة التالية: بكتابة البيانات المرجوة إدخالها من الرقم القومي وغيرها.

الخطوة الثالثة: بالضغط على خانة استعلام.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

ولحرص الوزارة على الإجابة على تساؤل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 المختص بأصحاب المعاشات والمتقاعدين لمعرفة قيمة الراتب الذي سوف يتم الحصول عليه خلال هذا الشهر الجاري، فمن المقرر أن الوزارة قد أعلنت الفترة السابقة عن وجود زيادة جديدة كدعم إضافي يمكن المواطنين من قضاء حوائجهم خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يحل علينا خلال ساعات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش لجميع المستفيدين من تكافل وكرامة بداية من شهر مارس 2024.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2024

وعن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 فحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي:-