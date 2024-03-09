الحق بسرعة قبل ما ينزلك غرامة .. رابط “الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي” عبر الشركة المصرية للاتصالات + طرق السداد .. الحق نفسك وادفعها

التغاضي عن سداد فاتورة التليفون الأرضي يؤدي إلى حدوث تغييرات منها قطع الحرارة عن الهاتف وعدم القدرة على استخدامه بالإضافة إلى فرض غرامات تزداد كلما كانت مدة عدم السداد كبيرة، الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات we قامت بتوفير ميزة القدرة إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى فرع من فروع الشركة المنتشرة في أرجاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قيام الشركة بتوفير أكثر من طريقة من أجل سداد قيمة هذه الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

لمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي يجب على المشترك أن يقوم باتباع الخطوات التالية، والتي تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات الموقع الإلكتروني من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

القيام بإدخال كود المحافظة ومن بعد ذلك رقم الخط الأرضي.

من بعد ذلك مراجعة البيانات مرة ثانية والنقر على كلمة استعلام.

ظهور تفاصيل الفاتورة أمام المستخدم والتي يجب عليه أن يقوم بسداد قيمتها.

طرق تسديد فاتورة الخط الأرضي

الشركة المصرية للاتصالات قامت بتوفير أكثر من كارثة يتم من خلالها سداد قيمة الفاتورة ويقوم المشترك باختيار الطريقة التي تناسبه، وجميع هذه الطرق معتمدة من قبلها: