كل شوية معلومة جديدة .. “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” الجديد نايل سات + مميزات القناة .. مين قدك هتكون مثقف

لمن يبحث عن مشاهدة الأفلام الوثائقية سواء عن الحيوانات البرية أو الأسماك والمحيط ومختلف ثقافات الشعوب وخاصة المندثرة منها، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك الخيار الأمثل فهي من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في هذا النوع من المحتوى والتي تم إطلاقها منذ مدة طويلة ولا زالت محتفظة برونقها إلى وقتنا هذا على الرغم من مرور ما يقرب من 20 سنة على انطلاق بثها لأول مرة، مع بداية عام 2024 قامت قناة ناشيونال جيوغرافيك بتغيير التردد الخاص بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يوجد لقناة ناشيونال أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي، وذلك لتغطية منطقة الشرق الأوسط بأكمله، وتتمثل الترددات الخاص بها في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

التشفير: مفتوحة.

مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك

القناة تتمتع بمجموعة كبيرة من المزايا التي توجد في القناة والتي ساهمت في أنه يكون لها شهرة كبيرة، وتتمثل هذه المزايا في الآتي: