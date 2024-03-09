فرح قلب ابنك ونزله .. “تردد قناة طيور بيبي” الجديد على الأقمار الصناعية + مميزات القناة .. يلا خلي ابنك يتبسط

يتساءل المواطنين عن تردد قناة طيور بيبي، فمن أهم وأفضل القنوات التي توجد في الوطن العربي قناة طيور الجنة بيبي، فهي من ضمن أفضل القنوات المخصصة للأطفال تفضيلًا ومشاهدة للمحتوى الخاص بها، من أجل تحسين مستوى بث القناة في الوطن العربي تم تغيير التردد الخاص بها إلى تردد جديد على كل من القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات، وذلك لكي تصل القناة إلى أكبر مساحة من دول الوطن العربي، معروف عن قناة طيور الجنة بيبي مشهوره بمحتواها الترفيهي وفي نفس الوقت تعليمي وأخلاقي متوافق مع عادات وتقاليد الوطن العربي وتعاليم الدين الإسلامي.

تردد قناة طيور بيبي

يوجد أكثر من تردد قناة طيور بيبي، وتتمثل هذه الترددات في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معاكل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

التردد الثاني

الثمر للصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تشفير: قناة مفتوحة.

مميزات قناة طيور بيبي

هناك عدة عوامل ومميزات توفرت في قناة طيور بيبي ساهمت في أن تكون القناة من أفضل قنوان الأطفال شهرة وبحثًا عنها وتتمثل هذه المميزات في الآتي: