غموض وتشويق.. مسلسل صلة رحم في رمضان 2024 بطولة إياد نصار اعرف الموعد والقنوات الناقلة

مسلسل صلة رحم في رمضان 2024 الذي يعتبر من أقوى المسلسلات التي تنطلق في مع حلول أول أيام شهر رمضان، حيث بدأ صناع العمل وأبطال المسلسل في نشر البوستر الدعائي و الترويجي للمسلسل، وخلال الساعات الماضية تم نشر البرومو التشويقي الأول للمسلسل والذي لقى تفاعل كبير وغير متوقع، وعلى هذا الأساس بدأ الكثير من محبي النجم إياد نصار وأعمار يكثفون البحث عن المسلسل وأبطاله والقنوات التي تنقله

كما يتصدر اسم مسلسل صلة رحم والنجم إياد نصار محركات البحث لأن الإعلان مشوق للغاية، وهذا ما يزيد من إصرار الجمهور على معرفة قصة المسلسل استعداداً لمتابعته في شهر رمضان، قدم النجم إياد نصار عدة مسلسلات ناجحة جداً وعلى الرغم أن إياد نصار أردني الجنسية لكن أثبت تواجده فنياً في الأعمال المصرية وتزداد شهرته وتألقه دائماً، خلال التقرير التالي نوضح لحضراتكم تفاصيل كثيرة حول مسلسل صلة رحم في رمضان 2024.

مسلسل صلة رحم في رمضان 2024

أعرب إياد نصار عن سعادته الشديد بتقديم تلك العمل المميز والفريد من نوعه، وصرح بأن المسلسل يتناول قضية مهمة، وتدور أحداث حول تأجير الأرحام والتوابع التي تحدث فيما بعد للسيدات وأسرهم، كما هناك مشكلة أخرى لها علاقة بالنسب وصلة الرحم، وأكد إياد نصار أن يسعى دائماً لتقديم الأعمار المختلفة التي تكون إضافة إلى مشواره الفني، ونشر عبر حسابه قائلاً” مش مهم الطريق إلا همشي فيه ومش مهم السن المهم أوصل لهدفي، وأضاف أنه يحب المغامرة والتنوع في الأعمال ولعب أدوار مختلفة.

أبطال مسلسل صلة رحم

إياد نصار.

يسرا اللوزي.

أسماء أبو زيد.

دنيا ماهر.

سلوى محمد علي.

علي الطيب.

محمد جمعة.

عابد عناني.

هبة عبد الغني.

نبيل نورالدين.

محمد دسوقي.

صفاء جلال.

ﺇﺧﺮاﺝ: تامر نادي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد هشام عبية.

تردد القناة الناقلة مسلسل صلة رحم

بشكل حصري وانفراد أعلنت شبكة MBC مصر منذ عدة أيام عن طرح مسلبسل صلة رحم عبر شاشتها في شهر رمضان، والآن يمكنكم تنزيلها على الجهاز للاستمتاع بمتابعة المسلسل