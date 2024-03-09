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الان.. لينك spa.gov.iq كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
زادت عمليات البحث بشكل كبير عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي تأخرت عن الوجبات الماضية، لتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن سبب التأخير هو عدم توفير التمويل اللازم لتوزيعه على جميع المستحقين، إضافة إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية العراقية يبذلان قصارى جهدهم في سبيل الكشف عن جميع أسماء المشمولين في الوجبة الجديدة من الرعاية، وحتى يتعرف عليها جميع المتقدمين في محافظات العراق.
خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية
تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري في الخانة المخصصة لذلك.
- القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.
- ليتم بعدها اختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.
- ومن ثم يتم إدخال باقي البيانات المتعلقة بالمتقدم.
- الضغط على زر “بحث”.
- ليتم في النهاية الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
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ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق
جاءت أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا للأتي:-
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- مقيم دائم في دولة العراق.
- كذلك يجب وأن تكون الأسرة من 4 افراد.
- ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- أن يقوم المتقدم بإرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.