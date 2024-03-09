رسميًا.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر في هذا الموعد وإعادة التثمين بهذه النسبة “أبشروا”

المواطنون والمواطنات بدولة الجزائر يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل الزيادة في الرواتب المرتقبة وقيمة التثمين لرواتب ومنح معاشات المتقاعدين في الدولة، وأيضًا قيمة التثمين، فضلًا تابعونا عبر موقعنا “البديل”.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

حتى الآن لا يوجد أي زيادة رسمية في زيادة معاشات المتقاعدين في دولة الجزائر، ولكن التصريحات التي صدرت تُشير بوجودة زيادة مُرتقبة بمعاشات المتقاعدين ولكن مع بداية الفاتح من ماي 2024 القادم، حيث أي في حال وجود زيادة ستكون بعد شهرين أو ثلاث شهور من الآن.

حيث قال أحد المسؤولين في تصريح سابق أن القانون الجزائري يمنح حق المتقاعدين في الزيادة بشكل سنوي، حيث زيادة كل سنة ببداية شهر الفاتح ماي، بل وتقوم الحكومة الجزائرية بتوجيه اهتمام خاص للمتقاعدين في الدولة وتمنحهم أهمية كبيرة، وذلك لتحسين المستوى المعيشي.

مراجعة معاشات المتقاعدين في الجزائر

وفي تصريح سابق حول رواتب المتقاعدين بدولة الجزائر، فقد أمر الرئيس عبد المجيد تبون بمراجعة المعاش سنويًا، وقد صدرت بالفعل موافقة من مجلس الوزراء الجزائري سابقة لإعادة تثمين معاشات التقاعد ومنحه سنويًا، على أن تكون الزيادة على النحو التالي: