ألف مبرووووك… رسميا رابط الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني moe. gov. eg

تزامنا مع قرب إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج المسابقة يبحث الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بإطلاق مسابقة 30 ألف معلم كل فترة، كما أكدت أيضا بالتخصصات المطلوبة بمسابقة تعيين 18 ألف معلم، وتمثل هذه التخصصات المهام الدراسية الرئيسية من اللغة العربية، مادة العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات ومادة الدراسات الاجتماعية بالإضافة إلى الحاسب الآلي والتربية الفنية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وهذه المسابقة ضمن مسابقة التعاقد مع 30 الف معلم للسنة الثالثة على التوالي.

الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم 2024

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتوافق مع وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم، وقامت بفتح التقديمات في المدة التي تتراوح بين 18 يناير واستمرت حتى 31 يناير، ومنذ أن انتهت فترة التقديمات ارتفعت معدلات البحث من قبل المتقدمين عن الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال 30 ألف معلم 2024، وبالقرب من إعلان النتيجة أتاحه الجهاز المركزي رابط للاستعلام عن نتائج المتقدمين للحصول على النتيجة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي نذكرها إليكم عبر موقعنا الإخباري البديل كالآتي:

التوجه لموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا. اختيار أيقونة القسم الذي تريد التخصص به. قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج المقبولين في المسابقة. ثم قم بتدوين البيانات الخاصة بالمتقدم. بعد التأكد من صحة تدوين البيانات قم بالنقر على الاستعلام، وانتظر ثواني حتى تظهر أمامك نافذة تحتوي على نتيجة المتسابق.

متى يتم الإعلان عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم 2024؟

قمع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإتاحة بعض المحافظات التي يمكن الاستعلام عنها هي (أسوان، قنا، مطروح، الأقصر، البحر الأحمر، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء)، كما أكلت أيضا أنه يتم عقد امتحاناتهم بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابعة للجهاز خلال الفترة السابقة التي تتراوح من 4 مارس إلى 9 مارس الجاري.

ما هي شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024؟

حددت وزاره التربية والتعليم بعض البنود التي يجب توافرها للمتسابق عند التقديم للحصول على وظيفة معلم وهذه البنود تتمثل في التالي: