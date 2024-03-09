HERE.. خطوات طلب توظيف في مؤسسه قطر للرجال والنساء برواتب وحافز خيالي – الحق قدم الان

ننشر لكم كيفية تقديم طلب توظيف في مؤسسه قطر، حيث تسعى الحكومة القطرية لتقديم فرص عمل مناسبة للشباب، لذا فقد أتاحت التقديم في مؤسسة قطر للحصول على فرص عمل في القطاعات المختلفة سواء الحكومية، أو الأهلية، أو القطاع الهندسي، وغيرها وسيتم القبول في الوظائف وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

طلب توظيف في مؤسسه قطر

يمكن للشباب التقديم على طلب توظيف في مؤسسه قطر من أجل العمل في الوظائف الشاغرة الموجودة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة قطر من هنا .

سجل دخولك إلى الموقع بطريقة صحيحة في حالة إذا كان لديك حساب عليه، أما في حالة عدم وجود حساب عليك في البداية إنشاء حساب جديد.

قم بالنقر على قائمة وظائف مؤسسة قطر.

حدد الوظيفة التي تناسبك.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك بدقة، وتحقق من صحتها.

ارفق كافة المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.

قم في النهاية بالنقر على تقديم الطلب.

كيفية إنشاء حساب جديد في مؤسسة قطر

يمكنكم إنشاء حساب جديد في مؤسسة قطر للتقديم في الوظائف المختلفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة قطر.

اضغط على أيقونة سجل.

سوف تظهر أمامك على الشاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع اكتب اسم العائلة، والبريد الإلكتروني بدقة.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على أيقونة إرسال.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مؤسسة قطر

للتقديم في وظائف مؤسسة قطر يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية: