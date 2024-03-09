هتقبض امتى.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 مارس 2024 والرابط المخصص للاستعلام برقم الهوية

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 مارس 2024 لأن هناك أخبار كثيرة حول تبكير موعد الصرف ولكن فصل مسؤولي برنامج حساب المواطن هذا الجدل، وأكد المسؤولين أن الصرف يتم في موعده دون أي تأخير وهذا لأن موعد الصرف الأساسية لا يكون في عطلة رسمية، وهذا لا يستدعي لأي تبكير، وسوف يحصل المستفيدون على المستحقات الشهرية من الدعم قبل حلول شهر رمضان ويلبون جميع الاحتياجات من الدعم.

هناك بعض المعايير التي نوهت عنها الحكومة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لرؤية 2030 بالشكل المناسب ويحدث التغيير الكلي ويتم القضاء على الفقر والجوع، وأن يعيش الفئات المتعففة حياة كريمة دون الشعور بأي نقص في المال أو المعاناة، ولذلك أتاحت فرصة التسجيل الجديدة لضم عدد كبير من الفئات الأكثر استحقاقاً، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 مارس 2024.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 مارس 2024

الالف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يستفيدون من الدعم النقدي حساب المواطن، حيث يصل راتب الفرد من الدعم نحو 720 ريال سعودي، كما يحصل المستفيدون التي تبدأ أعمارهم من 18 عام من 215 وحتى 360 ريال سعودي، وبعد 24 ساعة فقط يتم نزول دعم حساب المواطن الدفعة 76 صباح الغد الأحد الموافق 10 من مارس 2024 و 29 من شعبان 1445 وتستمر عمليات الصرف حتى الخميس الموافق 14 من مارس.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

ضوابط وشروط أساسية تتيح لكم الفرصة في التسجيل على دعم حساب المواطن النظام الأشهر والأهم بالمملكة العربية السعودية والذي يستهدف الفئات الأكثر استحقاق لتقديم العون والمساعدة لهم، ومن أهم شروط القبول المتقدمين من الجنسية السعودية والأرامل والمطلقات والغير مستفيدين من أي نظام دعم إجتماعي، والاستعلام يتم على النحو التالي: