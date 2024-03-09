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“ألف مبروك مقدما” .. تعرف على كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التعليم في العراق 2024
يتجه الاهتمام إلى البحث عن الناجحين في التعيينات بوزارة التربية العراقية بعد اكتمال إرسال الطلبات وإجراء الاختبارات، حيث يأتي هذا البحث في أعقاب إعلان الوزارة عن ضرورة توفر مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن يتوافرها المتقدمون، لتفادي رفض طلباتهم أو رسوبهم في الاختبارات، كما يشدد المسؤولون في وزارة التربية على أهمية توافر هذه الشروط لضمان تأهيل المرشحين بشكل فعّال
شروط التعيينات في وزارة التعليم
تم وضع شروط للراغبين في التقديم لتعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024.
- يجب على مقدم الطلب أن يكون حاصلًا على الجنسية العراقية.
- يتعين على المتقدم أن يكون حاضرًا داخل أراضي الدولة العراقية أثناء تقديم الطلب.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم مؤهل جامعي يؤهله لشغل الوظيفة المعلنة.
- يجب أن يتمتع المتقدم بمجموعة من المهارات الشخصية، مثل التواصل الفعّال والقدرة على التفاعل مع الطلاب ببساطة وفعالية.
- يجب على المتقدم أن يظهر أداءً متميزًا في الاختبارات التي تجريها الوزارة، حيث تُستخدم هذه الاختبارات لتحديد مستواه وخبرته في مجال التعليم.
كيفية الاستعلام عن تعيينات وزارة التعليم
للاستعلام عن الاسماء التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- بمجرد دخول الموقع، ابحث عن قسم “المسابقات الوطنية” وانقر على الرابط المخصص له.
- سيُطلب منك تقديم مجموعة من المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب للمشاركة في المسابقة.
- يرجى ملء النموذج بدقة وفقًا للمتطلبات.
- حدد المحافظة التي يقيم فيها مقدم الطلب الراغب في التعيين.
- بعد ملء المعلومات المطلوبة، اضغط على أمر “استعلام الآن” للحصول على قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في المسابقة.