أبسط الخطوات لعمل كب كيك الفانيليا طريقة ناجحة من أول مرة

يعد كب كيك الفانيليا من أشهى وألذ أنواع الحلويات ويتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة، وهو من المخبوزات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الأطفال لأنه من الأطعمة المغذية اللذيذة التي يمكننا تحضيرها في البيت بدل من شرائه من المحلات، ويعد من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد، كما يتميز بشكله الجميل الذي يميزه عن غيره من الحلويات، ويعرف بقوامه الهش وطعمه الرائع، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كب كيك الفانيليا بالمنزل بخطوات سهلة.

مقادير عمل كب كيك الفانيليا

يمكن تحضير هذه الحلوى السريعة بمكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كب كيك الفانيليا بخطوات بسيطة بالمنزل هي كما يلي: –

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والسكر، ثم نضيف الحليب والسمن والفانيلا ونخفقهم جيدًا لمدة 4 دقائق. نقوم بصب الخليط في وعاء عميق، ثم نقوم بإضافة الدقيق والنشا، والبيكنج بودر، والملح ونقلبهم بالمضرب الكهربائي. نقوم بصب الخليط في قالب كب كيك مدهون بالزبدة والدقيق، كما يمكننا استخدام القوالب الورقية الخاصة بعمل الكب كيك لتبطين القالب.

طريقة تسوية الكب كيك

نقوم بتوزيع حبيبات من الشوكولاتة على وجه الكب كيك، ثم يخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف، ثم يترك لمدة حوالي ربع ساعة حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي، بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد قليلاً، ثم نخرجه من القالب ويقدم بالهنا والشفا.