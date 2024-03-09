“الحقي خزني قبل رمضان” اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 9 مارس 2024 بورصة الدواجن الرئيسية وأسعار البيض

اسعار الفراخ البيضاء اليوم، قامت بورصة الدواجن اليوم بالكشف عن اسعار الفراخ البيضاء اليوم تزامنًا مع حلول شهر رمضان يوم الأثنين الموافق 11 مارس 2024، هذا الشهر الذي يزداد فيه الطلب بشكل لا حصر له لأن الفراخ أفضل وأشهر الأكلات التي تنال إقبالًا غير مسبوق من قبل الشعب المصري، ولذلك فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل نتابع معكم أخبار الأسواق واسعار الدواجن بمختلف أنواعها.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أعلنت بورصة الدواجن المصرية اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في عودة ارتفاع الأسعار من جديد مما ولد التوتر والقلق لدى المواطنين خشيةً من هذا التغير يطرأ على أسعار الفراخ، وطرحت البورصة لائحة تتضمن أسعار الدواجن بسعر اليوم وجاءت على النحو التالي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 110 حتى 114جنيه.

سعر الكيلو من الفراخ البلدي يتراوح بين 120 حتى 130 جنيه.

سعر كيلو البانيه يتراوح بين 210 حتى 220 جنيه.

سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 115 حتى 118 جنيه.

سعر صدور الفراخ يتراوح بين 145 حتى 150 جنيه.

سعر كيلو البط البلدي يتراوح بين 128 حتى 134جنيه.

سعر الفراخ الحمرا والساسو يتراوح بين 102 حتى 103 جنيه.

أسعار بيض الفراخ اليوم

بعد ما تطرقت بورصة الدواجن بطرح لائحة اسعار الفراخ البيضاء اليوم المتضمنة أيضًا لأسعار البيض الذي تعد أساس الأكلات المصرية خاصة في سحور شهر رمضان الذي قارب على حلوله، ولهذا نجد بعض المواطنين يتساءلون حول أسعار البيض نظرًا لأهميته ولا يمكن الاستغناء عنه، فهذا الذي سنطرحه الآن:-