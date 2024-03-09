“لولو يا لولو بطلي عياط” .. خلي طفلك يتبسط بأفضل أغاني على تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تحتل قناة “وناسه” مكانة مميزة بين قنوات التلفزيون المحبوبة لدى الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى استثنائي يجمع بين الترفيه والتعليم، وقد تأسست في عام 2016، وقد تمكنت منذ ذلك الحين من الاحتفاظ بمكانتها كوجهة رائدة للترفيه والتعلم للصغار، كما أنها تميزت بتقديم محتوى متنوع يلبي احتياجات الأطفال بشكل مثالي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

للاستمتاع بمشاهدة قناة “وناسه” عبر الأقمار الصناعية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وضبط الإعدادات وفقًا للترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

خطوات ضبط قناة وناسة على الرسيفر

إليك أهم الخطوات من أجل تثبيت قناة وناسة على التلفزيون.

قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجهاز وتأكد من أنه يعمل بشكل جيد.

الانتقال إلى قائمة الإعدادات الموجودة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

يمكن العثور على هذه الإعدادات في القائمة الرئيسية للجهاز.

ابحث عن خيار التثبيت الفردي أو البحث اليدوي في قائمة الإعدادات.

بمجرد إدخال المعلومات الصحيحة، انتظر لبضع لحظات حتى يقوم الجهاز بتثبيت القناة.

بعد التثبيت الناجح، احفظ الإعدادات بالنقر على خيار “حفظ” أو “تأكيد”.

أمميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسه بعدة مزايا منها.