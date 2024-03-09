دعم مجاني.. رابط تسجيل في المنفعة الاجتماعية سلطنة عمان 2024 بالرقم المدني عبر صندوق الحماية الاجتماعية

ننشر لكم كيفية تسجيل في المنفعة الاجتماعية سلطنة عمان 2024، حيث أتاحت حكومة سلطنة عمان التسجيل في منفعة دخل الأسرة بهدف مساعدة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة ويتم صرف هذا الراتب وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تسجيل في المنفعة الاجتماعية سلطنة عمان 2024

يمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود تسجيل في المنفعة الاجتماعية سلطنة عمان 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية سلطنة عمان من هنا .

قم بالانتقال إلى صفحة تسجيل المزايا الخاصة ودعم الأسرة.

عليك القيام بتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بالتسجيل.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها ومنها البيانات المتعلقة بدخل الأسرة، وكذلك البيانات المتعلقة بالعقار المسجل باسم أفراد الأسرة.

انقر بعد ذلك على عملية التقديم.

ستقوم الجهات المختصة بدراسة الطلب وفحصه والبدء في إعلان النتائج.

شروط التسجيل في المنفعة الاجتماعية سلطنة عمان 2024

هناك عدة شروط يجب معرفتها والالتزام بها للتسجيل في المنفعة الاجتماعية سلطنة عمان 2024 وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العمانية، ويستثني من هذا الشرط الأرملة الأجنبية المتزوجة من مواطن عماني ومقيمة بصورة دائمة داخل سلطنة عمان.

ضرورة إرفاق كافة الوثائق والمستندات التي تثبت حجم الدخل الشهري للأسرة، وكذلك الأصول التي تملكها الأسرة.

من الضروري ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع الذي حددته الجهات المختصة.

يلزم أن يكون المتقدم لديه أبناء ملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

في حالة الاحتياج لعمل بحث اجتماعي لتحديد استحقاق المتقدم وأسرته يجب التعاون مع الباحث الاجتماعي.

البيانات المطلوبة منك عند التسجيل في المنفعة الاجتماعية

هناك عدة بيانات تطلب من المواطن العماني للتسجيل في المنفعة الاجتماعية وهي على النحو التالي: