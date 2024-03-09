اخيرا وبعد طول انتظار.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

تصدرت أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من قبل المواطنين المواطنين العراقيين الراغبين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن أعلن برنامج الرعاية الاجتماعية عن ظهور اقتراب قائمة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة خلال الفترة القليلة القادمة، الحصول كافة المتقدمين على المنحة والمساعدات التي تقدمها الرعاية الموجهة لشريحة الأسر ذات الدخل محدود بهدف تخفيف العبء عن كلهم خاصة في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

من خلال موقعنا الإخباري البديل نوضح إليكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 والخطوات التي يجب اتباعها وفقا لما يلي:

قم بالتوجه إلى منصة مظلات الإلكترونية ثم قم بإدخال اسم المتقدم ورقم الهوية. ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم قم بتحديد الوجبة التي مقدم إليها طلب طلب الحصول. قم بتدوين بياناتك الشخصية حسب الخانات المطلوبة عبر الموقع. قم النقر على أيقونة الاستعلام وانتظر حتى تظهر أمامك الكشوفات الخاصة بالوجبة التي تريدها.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية العراقية 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بعض البنود التي يجب توفرها لدى الراغبين في الحصول على الدعم المالي التي تقدمه الحكومة العراقية، وهذه البنود هي: