نزلها وتابع الجديد.. تردد قناة النهار الجديد 2024 على نايل سات.. خريطة المسلسلات على القناة
تردد قناة النهار الجديد 2024، تطلق قناة النهار مجموعة من المسلسلات مع حلول شهر رمضان للعام الجاري، وتحرص قناة النهار أن تخوض سباق رمضان قوي بالأعمال التي تنقلها لإرضاء جميع المتابعين، وعلى الرغم بأن المسلسلات ليس عددها كبير لكنها تنوع في المحتوى وتنقل برامج دينية وبرامج الطبخ وبرامج ترفيهية طوال الشهر، كما تهتم بنقل مسلسل بكار الذي اعتاد الأطفال على متابعته في شهر رمضان قبل موعد الإفطار
قناة النهار هي قناة مصرية تعمل بشكل مجاني وتبث كامل طاقتها من خلال القمر الصناعي نايل سات، تستخدم القناة جودة عالية لنقل المحتوى بالصورة المطلوبة لكي لا يشكو الجمهور، كما تهتم القناة بنوعية الإعلانات ولا تكثر من الفواصل الإعلانية كي لا ينزعج المتابع، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم تردد قناة النهار الجديد 2024
تردد قناة النهار الجديد 2024
- التردد: 11785.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.
خريطة مسلسلات رمضان على النهار
تعرض قناة النهار مجموعة من المسلسلات الجديدة لكبار النجوم والنجمات وسوف تستمتعون بأقوى الأعمال، وتأتي المسلسلات على النحو التالي:.
- مسلسل بدون سابق إنذار بطولة عائشة بن أحمد وآسر ياسين.
- مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.
- الكبير أوي الموسم 8 بطولة أحمد مكي.
- كامل العدد الجزء 2 بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني.
- مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.
- مسلسل العوامري بطولة هاني سلامة ومي سليم.
- مسار إجباري بطولة أحمد داش.
- سر إلهي بطولة روجينا.
- مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.
- مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وشيماء سيف.
- مسلسل لانش بوكس بطولة غادة عادل و جميلة عوض.
- مسلسل ب100 راجل بطولة سمية الخشاب وباسم سمرة محمود عبد الغني.
- المعلم بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد.