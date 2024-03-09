متشليش هم سحور رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس بطريقة سهلة وتحافظلك على لونه بطعم ولا أروع

اقترب شهر رمضان المبارك، ويستعد المواطنين والمواطنات إلى شهر رمضان المبارك ببهجة وسرور غير عاديين، ووجبة الفول في رمضان على مائدة السحور مكون رئيسي لا يمكن الاستغناء عنه أثناء السحور، ولهذا نذكر لكم طريقة سهلة لـ عمل الفول المدمس للمحافظه على لونه دون أي تغيير.

مكونات عمل الفول المدمس

الفول المدمس أكلة شعبية مصرية أصيلة ولا يمكن الاستغناء عنها في وجبة العشاء أو وجبة الفطار في الأيام العادية، بينما في شهر رمضان المبارك لا يمكن الاستغناء عنها كوجبة في السحور، وقد يتغير لون الفول إلى لون أسود عند تدميسه، ولكن نوضح لكم طريقة لا تُغير من لونه أبدًا، وتأتي مكوناتها على النحو التالي:

نصف كيلو من الفول “سليم”.

ربع كوب من الفول المدشوش.

ثلاث ملاعق من الأرز.

حبتان من الطماطم مقطعة مكعبات.

جزر واحدة مبشورة.

نصف ليمونة فقط.

كركم “اختياري”.

خطوات تحضير وعمل الفول المدمس

بعد إحضار المكونات السابقة، قومي باتباع الخطوات التالية:

نقع الفول ست ساعات داخل حلة محكمة من حيث الغلق أو الدماسة نفسها.

قومي بوضع كوب الأرز مع الطماطم والجزر والليمونه وعليهم معلقة من الكركم اختياري، وقومي بتغطيته بالماء فقط.

اتركيه على نار عالية حتى الغليان.

بعد الغليان اتركيه على نار هادئة تمامًا وغطيه.

تابعيه من فترة إلى أخرى وفي حالة حاجته لماء أضيفي.

قومي بهرس الفول بعد ذلك بالهاند بلندر أو الخلاط.

بعدها تحصلين على أشهي وأطعم طبق فول.

وانتبهي أن يتعرض للهواء كثيرًا أثناء مدة طهه على النار، بحيث لا يتغير لونه.