موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش اليوم السبت 9-3-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي، والعالم عن موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة ستكون هذه المباراة في الجولة الثامنة والعشرين من موسم 2023-2024 حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز، والنقاط الثلاث من المتوقع أن يواجه أتلتيكو مدريد ضغوطًا كبيرة في هذه المواجهة، وفقًا لما صرح به المدير الفني للفريق دييغو سيميوني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ستجمع المباراة بين أتلتيكو مدريد، وقادش اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 يمكن متابعة هذه المواجهة المثيرة عبر القنوات الرياضية المختلفة لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين في سباقهما نحو تحقيق النقاط الثلاث، وتحقيق الانتصار أكد سيميوني في مؤتمر صحفي قبل المباراة أن ضمان دخول الفريق لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج” هو هدف دائم له مشيرًا إلى أنه رجل النادي وأن أولويته الرئيسية دائمًا هي إيفاد أتلتيكو للمراكز الأربعة الأولى.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

يقام لقاء فريق أتلتيكو مدريد مع فريق قادش في استاد رامون دي كارنازا مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 في:

الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة.

الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

تبث مباريات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 على قنوات بي إن سبورت bein sports التي تحمل حقوق بث البطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وستكون هي المسؤولة عن بث مباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني.

ترتيب أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني بعد تحقيقه 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات بينما يقع قادش في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.