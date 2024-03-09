لولو صارت شرطية ياولاد.. تردد قناة وناسة بيبي الجديدة 2024 على النايل سات وشاهد اجدد الاناشيد والاغاني بجودة عالية HD

تردد قناة وناسة بيبي الجديدة 2024 التي تعتبر من أهم وأشهر قنوات الأطفال في العالم العربي والتي يفضلها الكثير من الصغار عن غيرها من القنوات، فهي تتميز بالتنوع والاختلاف في المحتوى الذي تقدمه من حيث الأغاني والأناشيد التربوية التي تقدمها للأطفال وتساعدهم على التحلي بالصفات الكريمة، حيث أنها تحرص على تطوير المهارات لدى الأطفال وغرس القيم الأخلاقية بهم من خلال الأناشيد والبرامج البسيطة التي تعرضها، لذلك فإن الآباء والأمهات يحرصون على متابعة أطفالهم لهذه القناة للاستفادة بالمحتوى التعليمي المتميز التي تقدمه.

تردد قناة وناسة بيبي الجديدة 2024

في ظل التغييرات المستمرة في تردد القنوات الفضائية يبحث عدد كبير من الآباء عن تردد قناة وناسة بيبي الجديدة 2024، وفيما يلي نستعرض تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة وناسة بيبي الجديدة 2024

تستهدف قناة وناسة الأطفال من عمر عام وحتى الـ 13 عام، وتقدم المحتوى الخاص بها على شكل غنائي ممتع ليجذب إليها الأطفال في هذا العمر، وفيما يلي نستعرض أهم مميزات القناة: