موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون اليوم السبت 9-3-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتجه عشاق فريق مانشستر يونايتد من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بشكل عام إلى استعداداتهم لمشاهدة فريقهم المفضل مجددًا في بطولة الدوري الإنجليزي سيلعب مانشستر يونايتد مباراة قوية مع إيفرتون مساء السبت التاسع من مارس ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 يسعى الفريق بقيادة المدرب تين هاج لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث خصوصًا بعد الهزيمة في الديربي في الجولة السابقة في هذه المقالة سنوفر لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فيما يأمل مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني للفريق “إيريك تين هاج” الفوز في مباراتة أمام إيفرتون، وذلك من أجل إسعاد جماهيرة ونسيانهم خيبة الأمل التي حققها الفريق في الجولة الماضية، وذلك بعدما إستطاع مانشستر سيتي الإكتساح بنظيرة مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليهبط بعدها مانشستر يونايتد للمركز السادس برصيد 44 نقطة، وذلك وسط موسم سئ للغاية، ومن المتوقع أن يكون موسم صفري، ويخرج من مواجهات دوري الأبطال في الموسم المقبل في الجهة المقابلة يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يقام لقاء مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 في:

توقيت القاهرة الساعة 2:30.

توقيت مكة المكرمة الساعة 3:30.

ستلعب المباراة على أرض ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت bein sports القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي المسؤولة عن بث مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم.