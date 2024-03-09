“على قد أيدك” جدول أكلات رمضان 30 يوم طوال شهر رمضان غير مكلفه ومنوعة
جدول أكلات رمضان 30 يوم، ها قد جاء أكثر شهر تنتابه الحيرة وتساؤل السيدات حول جدول أكلات رمضان 30 يوم نظير للحيرة التي تصيبها جراء ما ينبغي فعله على مائدة الإفطار اليوم، فهي تعتبر من أكثر الأسئلة المتداولة عبر محركات البحث لمنصة جوجل لاستعانة السيدات ببعض الأفكار التي تمكنهم من إعداد مائدة وولائم بها أطيب وألذ الأكلات خاصة ما نشهده من ارتفاع في الأسعار والمنتجات والسلع الغذائية، ولذلك تطرقت بعض السيدات حول كيفية إعداد مائدة اقتصادية بدون لحوم، وهذا ما سنعمل على إيضاحه فأبقوا معنا.
جدول أكلات رمضان 30 يوم
تتداول أكثر الأسئلة الشهيرة حول جدول أكلات رمضان 30 يوم الذي يساعد في إسعاف السيدات من التخلص من الحيرة التي تنتابها خلال الشهر الكريم الذي لا يفصلنا عنه سوئ ساعات معدودة ليحل علينا أجمل شهور السنة اذ يعم فيها الخير والسرور والطمأنينة، لذا نحرص على حسم الجدل الذي يحدث من كل عام بشأن هذا الأمر فإليكم جدول متضمن لأكلات الشهر الكريم:
- اليوم الأول: محشي مشكل + ديك رومي + جلاش باللحمة المفرومة + سلطة.
- اليوم الثاني: رز أبيض، بانيه، سلطة، لسان عصفور.
- اليوم الثالث: محشي ورق عنب وفلفل وملوخية ولحمة مسلوقة.
- اليوم الرابع: مكرونة بشاميل بالفراخ مكرونة بالصلصة سلطة.
- اليوم الخامس: صينية بسلة ورز بالشعرية لحمة.
- اليوم السادس: لوبية بيضاء رز أبيض وسلطة وناجتس.
- اليوم السابع: صينية بطاس بوراك الفراخ ورز وبانيه.
- اليوم الثامن: كبسة باللحمة و سلطة.
- اليوم التاسع: رز بسميتي وسلطة وملوخية.
- اليوم العاشر: صدور فراخ وبشاميل وطحينة.
- اليوم الحادي عشر: فراخ محمرة ورز وشوربة.
- اليوم الثاني عشر: كبسة بالفراخ وسلطة.
- اليوم الثالث عشر: فتة باللحمة وشوربة.
- اليوم الرابع عشر: قلقاس وبصارة وكفتة.
- اليوم الخامس عشر: كشري ومكرونة بالصلصة.
- اليوم السادس عشر: كفتة وطحينة ورز بسميتي.
- اليوم السابع عشر: حواوشي وطحينة وسلطة.
- اليوم الثامن عشر: مكرونة بالصلصة وبيض مسلوق.
- اليوم التاسع عشر: مكرونة وشورمة فراخ وسلطة.
- اليوم العشرون: مكرونة بصلصة كفتة.
- اليوم الحادي والعشرون: لوبيا ورز وفراخ.
- اليوم الثاني والعشرون: بانيه بالبطاطس ومكرونة اسباجيتي.
- اليوم الثالث والعشرون: بط محمر ورز بالشعرية وصينية بسلة.
- اليوم الرابع والعشرون: رز أبيض وكوارع وصينية بطاطس.
- اليوم الخامس والعشرون: مكرونة محمرة وسلطة وكفتة.
- اليوم السادس والعشرون: فراخ مشوية ومكرونة بشاميل.
- اليوم السابع والعشرون: بامية بالكوارع ورز بالشعرية.
- اليوم الثامن والعشرون: بانيه ومكرونة محمرة.
- اليوم التاسع والعشرون: فراخ متبلة ورز بالشعرية وصينية بسلة.
- اليوم الثلاثون: رز بسميتي بالكفتة المشوية.