طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطعم لذيذ وخطوات بسيطة بالمنزل

بسكويت جوز الهند هو نوع من المخبوزات السريعة، التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة بالمنزل، ويعد من أنواع المخبوزات الناعمة الشهية لذيذة الطعم والرائحة، ويقدم مع الشاي أو الحليب في فترة الصباح، كما يتميز بقوام ناعم وهش، ومكوناته تتوفر في كل مطبخ مما يجعلنا نقوم بتحضيره بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل بسكويت جوز الهند اللذيذ بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسكويت جوز الهند

يحتوي البسكويت على مكونات بسيطة نجدها متوفرة في كل بيت والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

٢ بيضة.

نصف كوب من السكر.

كوب وربع من الدقيق.

كوب من جوز الهند.

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت جوز الهند من خلال هذه الخطوات البسيطة هي كما يأتي: –

نحضر وعاء عميق ونضع به البيض، والسكر، والزبدة ثم نخفق جيدًا. نستمر في خفق المكونات حتى يذوب السكر ويصبح لون الخليط فاتح. نضيف جوز الهند للخليط، ثم نقلب الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدًا. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج مع عجن الخليط باليد حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة.

طريقة تشكيل بسكويت جوز الهند

نقوم بتشكيل عجينة البسكويت على شكل أقراص دائرية، ثم نضعها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم نقوم بخبز البسكويت في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي، ثم يقدم بالهنا والشفا.