طريقة عمل القطايف الرمضانية بعجينة منزلية وبدون قلي في الزيت

تعتبر القطايف من أشهر الحلويات الرمضانية التي تزين المائدة في هذا الشهر الكريم، وهي لذيذة وشهية ونجد عليها إقبال كبير من الناس، وكثير من الأمهات يفضلون تقديمها بعد الإفطار مباشرةً مع كوب من الشاي، وإذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل القطايف بعجينة منزلية وبدون قلي في الزيت، تابعي معنا الوصفة خطوة بخطوة فهي من أنجح الوصفات التي تعطي نتيجة مضمونة بأبسط مكونات.

مكونات عمل عجينة القطايف

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضير قطايف لذيذة بالمنزل وهي كما يلي: –

3 أكواب ماء.

كوب سميد.

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة ونصف سكر.

3 ملاعق حليب بودرة (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة محلب مطحون.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

نصف كوب ماء ساخن.

الحشوة

كوب عين جمل.

نصف كوب جوز هند.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة عمل القطايف

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير القطايف اللذيذة بدون قلي بخطوات سهلة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نضع ثلاثة أكواب من الماء الدافئ في إناء عميق، ثم نضيف كوب من السميد وكوبين من الدقيق. نضيف ملعقتين ونصف من السكر وثلاثة ملاعق كبار من الحليب البودرة، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة خميرة، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. نقلب المكونات جيدًا بالمضرب السلك حتى نحصل على خليط ناعم. نذوب ملعقة صغيرة من البيكنج صودا في نصف كوب ماء ساخن ثم نضيفها على الخليط مع التقليب الجيد. نخفق الخليط بالخلاط حتى نتخلص من أي تكتلات، ونغطي العجينة لمدة 10 دقائق. نسخن مقلاة غير لاصقة على النار، ثم نسكب قليل من الخليط على نار هادئة حتى يأخذ لون ذهبي من أسفل. نضع القطع على قماش نظيف ونغطيها حتى لا تجف. نحشي القطائف بكوب من عين الجمل المجروش ونصف كوب من جوز الهند مضاف عليهم ملعقتين كبار من السكر، وملعقة صغيرة من كل من القرفة وماء الورد. نضع القطع في صينية مدهونة بالسمن وندهن الوجه أيضًا بالسمن، ثم ندخلها تحت الشواية حتى تأخذ لون ذهبي من فوق ثم نقلبها حتى تأخذ لون من أسفل. نخرجها من الفرن ونضعها في الشربات البارد، ثم نصفيها وتترك حتى تبرد قبل التقديم.

طريقة عمل شربات القطايف

نحضر وعاء ونضع به ثلاثة أكواب من السكر في إناء، ثم نقوم بإضافة كوبين إلا ربع من الماء، ونضعهم على النار حتى يذوب السكر، ثم نضيف ملعقتين كبار من عصير الليمون ونترك الشربات يغلي لمدة سبع دقائق، بعد ذلك نطفئ النار ونتركه حتى يبرد وبهذا يكون جاهز للاستخدام.