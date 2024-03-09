” ألحق اطلع على المعاش بدري “.. الحكومة تعلن عن شروط الخروج المبكر على المعاش للقطاعين الخاص والحكومي + مكافأة نهاية الخدمة

قد يعاني بعض الموظفين من بعض الأمراض والمشاكل الصحية التي تمنعهم من الاستمرار في العمل حتى الوصول الى سن المعاش لذلك يرغب في الخروج المبكر على المعيشة وقد أعلنت الحكومة في الفترة الأخيرة عن الشروط التي حددتها للخروج المبكر على المعاش سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص مع مكافأة نهاية الخدمة وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

شروط المعاش المبكر

وفقا للقانون الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فإن شروط الخروج المباشر على المعاش كالتالي:

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي

يسمح للموظفين والعمال الذين تجاوزت مدة اشتراك التأمين 20 عام ان يخرج مبكرا على المعاش.

يشترك إن توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تمنح العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من قيمة التسوية الأخيرة، وما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

يشترط للموظف الذي يرغب في الخروج على المعاش أن يكون لديه اشتراك تأميني لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

العاملين في القطاع الخاص يمكنهم الخروج المبكر على المعاش إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

وصول الموظف الى عمر ال 50 عام حتى يتمكن من الخروج على المعاش.

عدم وقوع أي إجراء تأديبي على الموظف من المؤسسة التي يعمل فيها.

أن يتوافر للعامل مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي يحصل من خلاله العامل على 50% من أجر أو دخل التسوية.

لابد من تسوية جميع الحقوق التأمينية للموظف وفقا لمدة الإشتراك وذلك بإضافة خمس سنوات.

اذا كان الموظف لديه 55 عام او اكثر وتجاوزت مدة اشتراكه التامين 20 عام، تتم تسوية الحقوق مضافا اليها الخمس سنوات لإنهاء الخدمة.

لابد ألا تكلم مدة الاشتراك التأميني عن 20 عام.

مكافأة نهاية الخدمة للخروج المبكر على المعاش

بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فإن مكافأة نهاية الخدمة للخروج على المعاش تكون بحسب المدة التي قضاها الموظف في الخدمة كالتالي:

يحصل الموظف على مبلغ 21 ألف جنيه عند قضاء خمس سنوات في الخدمة.

يحصل الموظف على مبلغ 51 ألف جنيه عند قضاء 10 في الخدمة.

يحصل الموظف على مبلغ 60 ألف جنيه عند قضاء 15 عام في عمله.