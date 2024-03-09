تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، مجددًا تعود محركات البحث العراقية في الصدارة حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 تزامنًا مع قرب موعد صرف الدعم للمستفيدين خلال شهر مارس الجاري، حيث تتجه التساؤلات المتزايدة حول الدفعة الجديدة للوجبة الأخيرة ليتمكنوا من الاستفادة من الإعانات والمساعدات المالية للقضاء على الجوع والفقر ودعم الأسر والفئات تحت خط الفقر، فتلك المبادرة أتت بصدد مساهمة الدولة بأن تجعل تلك الفئات تحظى بحياة كريمة وحياة معيشية أفضل، وسنتطرق لهذا الشأن بإيضاحه عبر المقال.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

جميع المواطنين في كافة المحافظات العراقية المستفيدين من المساعدات والإعانات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يبحثون الآن عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وأصبح الجميع يتساءل عن موعد إعلان تلك الوجبة الأخيرة “السابعة”، خاصة وأن الوزارة أكدت على اقتراب إعلان تلك الكشوفات فور انتهاء المراجعة لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين، ومن جانبها أكدت وزارة المالية العراقية أنها تبذل أقصى جهد من أجل توفير المبالغ المالية لكل المستفيدين من تلك الوجبة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن كشوفات الأسماء كالآتي:-

أولًا: الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية.

الالكترونية. ثانيًا: بانتقاء قسم الاستعلامات المختصة بخدمات المنصة.

ثالثًا: يتعين عليك إدخال بعض المعلومات مثل رقم الهوية الوطنية أو المحافظة ورقم الوجبة.

رابعًا: بالنقر على خانة استعلام.

خامسًا: قم بتنزيل الملف الظاهر أمامك بصيغة PDF.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية 2024

تختص خدمات الرعاية الاجتماعية المتعلقة بالاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عن إطلاق مجموعة من الخدمات والمنح المدعمة لبعض الفئات، ومنها:-