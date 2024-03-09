عاجل.. السعودية تسمح للفتيات بالزواج من جنسيات أخري.. تعرف علي التفاصيل والشروط

تحاول السعودية في الفترة الاخيرة ان تغير العديد من القوانين الصارمة التي كانت تحكم المملكة وكانت مفروضة على نساء بوجه خاص حيث كان لا يسمح للنساء في المملكة بالجواز من جنسيات أخرى ولكن مع التقدم الذي شهدته المملكة في الفترة الأخيرة سمحت المملكة من فتيات بالزواج جنسيات اخرى وذلك بناء على مجموعة من الشروط لذا سنتعرف معا اليوم على تفاصيل زواج السيدات في المملكة جنسيات أخرى فتابعونا.

شروط زواج السعوديات من جنسيات أخرى

حتى يصبح زواج السعوديات من أجانب قانونيا فان هناك مجموعة من الشروط لابد من توفرها وهي كالتالي:

لابد أن تكون المراة عمرها بين 25 الى 50 عام.

ألا يكون فرق العمر بين الطرفين يزيد عن 15 عام.

يتعين على ولي أمر الفتاة أن يتقدم بطلب للزواج من ولي أمر المنطقة التي ينتمي إليها.

أن يكون المتقدم للزواج لا يقل عمره عن 25 عام.

أن يكون المتقدم قد أكمل دراسته.

ألا يكون المتقدم للزواج خاطبا فتاة من المملكة العربية المسعودية والا يكون مرتبطا بأي فتاة داخل المملكة.

أن يكون لدى المتقدم وظيفه ثابته بمرتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال أو يعادلها من عملة الدولة التي ينتمي إليها.

ألا يكون المتقدم قد تزوج من سعودية او طلق سعودية ويقوم بالتوقيع والبصم على ذلك.

جنسيات تسمح السعودية لبناتها من الزواج منهم

وفقا للمرسوم الملكي الأخير الذي صدر بالسماح لزواج السعوديات من جنسيات اخرى وذلك للتغلب على موضوع العنوسة، فقد سمحت المملكة للسعوديات بالزواج من هذه الجنسيات العربية فقط: