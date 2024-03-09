ارتفاع اسعار البنزين في مصر “حقيقة أم لا”.. قائمة اسعار البنزين والسولار اليوم السبت 9 مارس 2024

قائمة اسعار البنزين اليوم، تطغى عمليات البحث الأخيرة حول قائمة اسعار البنزين اليوم في مصر وذلك خلال أحاديث المواطنين خاصة لمن يملك سيارات نتيجة لزيادة الأسعار خلال الآونة الأخيرة جراء الأحداث الراهنة من زيادة سعر الدولار والذي بدوره تسبب في طغيان موجة الغلاء على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للاستعلام على آخر مستجدات أسعار البنزين في مصر، فتعرف على آخر الأخبار بشأن البنزين في مصر من خلال هذا المقال.

قائمة اسعار البنزين اليوم

يتساءل الجميع الآن عن قائمة اسعار البنزين اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 وهل ارتفعت أسعار منتجات البترول أم لا؟، حيث بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الجنية المصري وفقاً لآليات السوق وأصبح الجميع يربط هذه القرارات بارتفاع سعر البنزين ولكن في الحقيقة لم يصدر حتى الآن أي قرار من الجهات المعنية برفع الأسعار أو وجود أي تغيير، وتظل الأسعار كما هي كالآتي:-

سعر لتر بنزين 80 بقيمة 10 جنية مصري.

يقدر سعر لتر البنزين 92 بنحو 11.5جنيه مصري.

سجل سعر البنزين 95 بقيمة تصل إلى 12.5 جنيه مصري.

سعر لتر السولار بلغ 7.25 جنية مصري.

حقيقة زيادة أسعار البنزين

انتشرت العديد من الشائعات في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة حول زيادة اسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، إلا أن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء قد نفى ذلك وقال في تصريحات “وزارة البترول هي الأجدر بالرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه”، ومن الجدير بالذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تنعقد بشكل دوري كل 3 أشهر من أجل إعادة النظر في الأسعار ومن ثم إعلان الأسعار الجديدة التي يتم العمل بها لمدة 3 أشهر أخرى، ومن المقرر انعقاد تلك اللجنة في الأيام القليلة القادمة.