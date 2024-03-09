“الذهب يفاجئ الجميع الان” سعر الذهب اليوم السبت 9 مارس.. ياترى رايح على فين ياذهب..!!

يترقب تجار الذهب فتح محلات الصاغة اليوم السبت التاسع من مارس لعام 2024 في مصر مع بزوغ الساعة العاشرة من الصباح، وهذا اثر شهود قيم الذهب انخفاضا كبيرا، ويبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم وهذا ما سنقدمه لكم بالتفصيل فيما يلي من موضوعنا.

اسعار جنيه الذهب عيار 21 في مصر

ارتفعت تكلفة جنيه الذهب من عيار 21 في متاجر الجواهري حتى ما قبل ختام يوم الجمعة إلى 26280 جنيه مصري، حيث يبلغ وزن الجنيه الواحد من الذهب 8 جرامات.

تكلفة الذهب اليوم

بلغت قيمة جرام الذهب من عيار 24 حوالي 3754 جنيها مصريا.

بلغت تكلفة الذهب من عيار 21 حوالي 3285 جنيهاً مصرياً.

وصلت تكلفة الذهب عيار 18 إلى حوالي 2815 جنيها مصريا.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 حوالي 2190 جنيه مصري في التداولات الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

تم تبادل أثمان الذهب المعروضة للبيع على النحو التالي:

وصلت تكلفة جرام الذهب من عيار 24 إلى ما يقارب 3697 جنيها مصريا.

استقرت أسعار جرام الذهب من عيار 21 حول 3235 جنيها مصريا.

بلغت قيمة جرام الذهب من عيار 18 حوالي 2772 جنيه مصري.

وصلت قيمة جرام الذهب من عيار 14 إلى حوالي 2156 جنيها مصريا.

عوامل تحديد أسعار الذهب

قد تخضع أسعار الذهب لتأثيرات عدة من قبيل التقدم التكنولوجي، والتحسينات التي تطرأ على طرق استخراجه والمستجدات البيئية، حيث تشغل أسعار الذهب مكانة كبيرة ضمن الاقتصاد العالمي، وقد تحمل تأثيراتها أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين، وهذه هي العوامل التي تحدد أسعار الذهب: