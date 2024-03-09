“سجل واقبض 300 دينار” رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 والشروط المطلوبة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024، والذي أعلن عنه صندوق الضمان الاجتماعي في تونس والذي أعلن عن منحة مالية قدرها 300 دينار لعدد كبير من المواطنين التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الحكومة التونسية، والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية ….

خطوات التقديم على منحة 300 دينار في تونس

حيث يمكن للمواطنين التونسيين الحصول على منحة 300 دينار في تونس، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة وزارة الشؤون الإجتماعية من هنا.

ثم اضغط على “تسجيل الدخول” وادخل اسم المستخدم ورقم المرور.

ثم اضغط على منحة 300 دينار .

ارفع الاوراق المطلوبة.

ثم اضغط على تسجيل.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة القبول سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وحتى تتمكنوا من التسجيل في منحة 300 دينار تونس يجب أن تكون قد انطبقت عليكم الآتية:

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم في تونس اقامة دائمة.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي لكي يتمكن من صرف واستلاك المنحة.

ألا يتعدى دخل المواطن المتقدم عن 180 دينار تونسي.

كما يجب أن يكون المتقدم غير قادر على دفع الرسوم المدرسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مستوفي الشروط والمستندات المطلوبة.

وألا يكون المتقدم مشترك في أي برامج دعم أخرى.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة 300 دينار تونس