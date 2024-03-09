“قومي خزني لرمضان يست الكل” اسعار السلع الغذائية اليوم في الاسواق… فرحه كبيرة للمواطنين..!!
مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يحرص العديد من المواطنين على متابعة تحديثات أسعار السكر في يوم السبت بالأسواق المصرية المحلية وفي العديد من المحافظات، كما يسعون لمعرفة الأسعار داخل معرض أهلا رمضان لعام 2024، وكانت هناك ملاحظة لزيادة بعض الأسعار يوم الجمع، وبناء على أجدد المعلومات المقدمة من بوابة مجلس الوزراء، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنتاج وتوزيع كميات وافرة من السكر عبر منافذ الوزارة وكذلك في معارض أهلا رمضان لعام 2024 لتغطية متطلبات المواطنين.
اسعار السلع في الأسواق
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك تحديدا لسبع سلع أساسية تم اختيارها وهي: السكر، والأرز، والزيت، والحليب، والجبن، والفول، والمكرونة، لتكون سلعا ذات أهمية استراتيجية، كما أصدر قرارا بضرورة وضع لصاقة السعر على العبوات الخاصة بتلك المواد، وكذلك إعادة النظر في هذه الأسعار شهريا لفترة تمتد لثمانية أشهر تبدأ من تاريخ تطبيق هذا القرار، وفيما يلي اسعار السلع في الاسواق.
أسعار السلع اليوم
- تم رصد سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز المغلف في تاريخ التاسع من مارس لعام 2024 وقد بلغ 36.47 جنيه مصري.
- تم تسجيل سعر الفول المغلف في تاريخ 9 مارس لعام 2024 وقد بلغ 67.92 جنيه مصري لكل كيلوغرام.
- تم تدوين سعر الكيلوجرام للدقيق المعبأ في تاريخ التاسع من مارس لعام 2024، حيث بلغ سعره 31.57 جنيه.
- تم تدوين أسعار زيت دوار الشمس (عدة أنواع) في تاريخ التاسع من مارس لعام 2024، حيث وصلت الأسعار إلى 108.07 جنيه مصري لكل لتر.
- تم تدوين سعر السكر المغلف اليوم التاسع من مارس لعام 2024، حيث بلغ 48.21 جنيه مصري لكل كيلوغرام.
- تم تدوين سعر الباستا المغلفة اليوم التاسع من مارس لعام 2024 حيث بلغت قيمتها 32.47 جنيه مصري لكل كيلوجرام.
- اليوم التاسع من مارس لعام 2024، تم تدوين أسعار العدس الكامل المغلف بقيمة 75.37 جنيه مصري لكل كيلوجرام.
- سجلت أسعار زيت الذرة اليوم التاسع من مارس لعام 2024 مبلغا قدره 140.73 جنيه مصري لكل لتر.
- تسجيل أسعار البيض المحلي اليوم التاسع من مارس لعام 2024: ستة جنيهات وثمانية وأربعون قرشا للبيضة الواحدة.