“قومي خزني لرمضان يست الكل” اسعار السلع الغذائية اليوم في الاسواق… فرحه كبيرة للمواطنين..!!

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يحرص العديد من المواطنين على متابعة تحديثات أسعار السكر في يوم السبت بالأسواق المصرية المحلية وفي العديد من المحافظات، كما يسعون لمعرفة الأسعار داخل معرض أهلا رمضان لعام 2024، وكانت هناك ملاحظة لزيادة بعض الأسعار يوم الجمع، وبناء على أجدد المعلومات المقدمة من بوابة مجلس الوزراء، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنتاج وتوزيع كميات وافرة من السكر عبر منافذ الوزارة وكذلك في معارض أهلا رمضان لعام 2024 لتغطية متطلبات المواطنين.

اسعار السلع في الأسواق

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك تحديدا لسبع سلع أساسية تم اختيارها وهي: السكر، والأرز، والزيت، والحليب، والجبن، والفول، والمكرونة، لتكون سلعا ذات أهمية استراتيجية، كما أصدر قرارا بضرورة وضع لصاقة السعر على العبوات الخاصة بتلك المواد، وكذلك إعادة النظر في هذه الأسعار شهريا لفترة تمتد لثمانية أشهر تبدأ من تاريخ تطبيق هذا القرار، وفيما يلي اسعار السلع في الاسواق.

أسعار السلع اليوم