شوف اسمك حالاً.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 30 الف معلم عبر بوابة الحكومة المصرية

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 التي تعتبر من أهم المسابقات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، حيث تضم المسابقة قبول نحو 30 ألف معلم للتعيين في قطاع التربية والتعليم بهدف رفع الحد من البطالة واتاحة الفرص للشباب الخريجين الجدد أن، عام 2024 يعتبر العام الثالث من إطلاق المسابقة والتي بدأت في عام 2022 بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واثبتت المسابقة نجاح كبير مما تسابق الشباب والبنات خريجي كليات التربية والتربية النوعية أن يقوم بالتسجيل على الوظيفة المحببة لديهم حسب تخصصاتهم الجامعية

لقد تم فتح باب التسجيل على المسابقة منذ شهرين وبعد غلق باب التسجيل أكدت التعليم أن العدد المتقدم تجاوز 30 الف من مختلف محافظات الجمهورية لكن القبول يكون ل 30 الف فقط ولمعرفة المزيد من التفاصيل عليكم متابعة التقرير التالي وتجدون رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

للإطلاع على نتيجة المسابقة يرجى الضغط على هذا الرابط بوابة الوظائف الحكومية. ثم النقر على كلمة استعلام. إضافة الرقم القومي. رقم التقديم. النقر على ايقونة استعلام. يتم عرض النتائج وموعد إجراء الامتحان.

إعلان نتائج القبول في مسابقة 30 الف معلم 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي ببدء رفع نتائج المقبولين في المسابقة للعام الجاري 2024 من يوم الأحد الماضي 3 من مارس وتنتهي من رفع كشوفات النتائج في المسابقة اليوم السبت الموافق 9 من مارس، وأكدت التعليم أن المقبولين سوف يقومن ببعض الاختبارات الأخيرة قبل استلام الوظائف، ولذلك خصصت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني عبر الانترنت للاستعلام عن نتائج القبول في مسابقة 30 الف معلم التي أطلقتها الوزارة من قبل

ووفرت الوزارة الرابط لتوفير الوقت والمجهود على المتقدمين ومن يجد الاسم ضمن المقبولين عليه التوجه للمديرية التعليمية التابعة وتقديم المستندات المؤهل العلمي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد و عدد 4 صور شخصية للمتقدم ملونة وبتاريخ حديث.