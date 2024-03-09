هل رمضان الأحد أم الأثنين!! .. موعد شهر رمضان في العراق 2024 وفقًا للأجندة العراقية

شهر رمضان الكريم من أهم الشهور التي تأتي على الأمة الاسلامية والاكثر انتظارًا من قبل الدول العربية بأكملها، مع بداية شهر مارس وهناك اهتمام بمعرفة موعد بداية شهر رمضان الكريم في دولة العراق، ولذلك قامت حكومة العراق بالإفصاح عن موعد بداية شهر رمضان الكريم الخاص بدولة العراق.

موعد شهر رمضان في العراق

شهر رمضان وفقًا للأجندة العراقية فإنه سوف يكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، ولكن على الرغم من ذكر علماء دار الإفتاء العراقية وكذلك علماء مجمع البحوث الإسلامي سوف يقوم باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم يوم الأحد الموافق 10 مارس، وذلك لمعرفة أن يوم الإثنين عن اليوم الأول من شهر رمضان الكريم في دولة العراق أن يكون يوم الإثنين اليوم الأخير المتمم لشهر شعبان، وأكدت أن استطلاع الهلال سوف يتم إذاعته في المواقع الاجتماعية العراقية وكذلك على القنوات الفضائية العراقية.

موعد أذان الفجر والمغرب في دولة العراق

عدد ساعات الصيام خلال نهار رمضان وصل عددها إلى 13 ساعة و12 دقيقة، في حين أن هناك توقع أن عدد الساعات سوف تزداد وذلك كلما تم التقدم في أيام الشخر الكريم، الجدير بالذكر أنه يمتنع عن الطعام والشراب في تمام الساعة 5:10 دقائق صباحًا وهو موعد أذان الفجر، في حين أن أذان المغرب يرفع في جميع محافظات دولة العراق في تمام الساعة 6:8 دقائق مساءًا.