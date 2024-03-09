بالتزامن مع تحديد بداية الصيام .. “هنـــا” إمساكية شهر رمضان في العراق 2024

تبحث العديد من المسلمين في جميع المحافظات عن جداول أو أوقات إمساكية شهر رمضان في العراق وذلك نظراً لفرق التوقيت بين المناطق والمحافظات المختلفة ومن المهم جداً أن يكونوا على علم بمواقيت الصلاة وأوقات الإمساك والإفطار لضبط نشاطهم اليومي خلال هذا الشهر الفضيل.

إمساكية شهر رمضان في العراق

بداية شهر رمضان المبارك في العراق ستكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 بالتقويم الميلادي ومن المتوقع أن يمتد هذا الشهر لمدة 30 يوما حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 يتم تأكيد موعد بداية شهر رمضان من قبل دار الإفتاء العراقية بعد استطلاع هلال شهر رمضان وبناء على ما أكدته معهد البحوث الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس هو أول يوم من شهر رمضان لذا يمكن للمواطنين العراقيين الاعتماد على هذا التقويم لتحديد مواعيد الصيام والإفطار خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام مع الاحترام الكامل لقرارات السلطات الدينية والمؤسسات الفلكية المعنية.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان

يعلم الجميع أن مواعيد الصلاة تتفاوت من دولة إلى أخرى ويرجع ذلك إلى الاختلافات في المسافة والبعد المكاني بين الأرض والشمس في كل دولة يسعى المواطنون لمعرفة مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان لضبط يومهم وأنشطتهم والتأكد من أداء الصلاة في أوقاتها المحددة.

وفي العراق تكون مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان كما يلي: