رسميًا .. ساعات فقط تفصلنا “كم يوم باقي على شهر رمضان 2024؟” ! المعهد الفلكي يوضح

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024؟ سؤال يطرحه الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الاخيرة الماضية وخاصة من اقتراب بداية شهر شعبان حيث يفصلنا فقط2 يوم على بداية شهر رمضان 1445 هجريًا ، ومن المحدد أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس 2024 ، ويترقب جميع المسلمين شهر رمضان كل عام بكثير من الشوق حيث يعتبر شهر رمضان أفضل شهور السنة الهجرية وبه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر.

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024؟

يتبقى على شهر رمضان القادم 2024 أربعون يومًا فقط حيث أعلنت الهيئة الفلكية أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، ويسبق شهر رمضان شهر رجب وشهر شعبان ، وشهر رجب الذي قارب على الانتهاء من الأشهر الحرم التي حرم فيها الله القتال ، ويستعد جميع المسلمين حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك بالزينة والأنوار وتحضير الكثير من الاكلات المميزة لاستقبال شهر رمضان.

أدعية استقبال هلال شهر رمضان 2024

بعد التعرف على عدد الأيام المتبقية لبداية شهر رمضان 2024 يبحث الكثير من المسلمين عن الأدعية المميزة والتي أوصى بها رسولنا الكريم للدعاء بها خلال أيام وليالي شهر رمضان.