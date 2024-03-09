أعرف حالًا “القنوات الناقلة لـ مسلسل زمن العجاج في رمضان 2024” ..+ مواعيد العرض

زمن العجاج” هو مسلسل درامي جديد يتألق بقصة ملحمية تتناول قصة وجدان الشابة الشجاعة التي تتحدى ظلم والدها في قرية تبدو ساحرة بالنظرة الأولى بين ذكائها الفائق وصمودها اللافت تتأقلم وجدان مع حياة القرية تدريجيا حتى تتقاطع طرقها مع غيث القائد الشاب الذي يجسد دوره جاسم النبهان وشقيقه حمزة الملتح والمثير للجدل والذي يقوم بدوره حسين المهدي.

مسلسل زمن العجاج في رمضان 2024

يجد غيث نفسه في مواجهة متواصلة مع مؤامرات محكمة تستهدفه ويسعى بكل قوة لضمان تحقيق العدالة في القرية بينما يضطر للتعامل مع علاقات معقدة وتحالفات متشابكة داخل المجتمع “زمن العجاج” ليس مجرد مسلسل بل هو رحلة استكشافية مثيرة تأخذ المشاهدين في عالم مليء بالتحديات والمفاجآت ممزوجة بمشاهد ملهمة للصمود والشجاعة في وجه الظروف الصعبة.

فريق العمل على مسلسل زمن العجاج

“زمن العجاج” الذي يبث على منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية يتمتع بجودة تصوير عالية المستوى مما جعله يتصدر قائمة المسلسلات الرائدة التي ينبغي مشاهدتها في شهر رمضان يضم هذا العمل الفني نخبة من النجوم المميزين في الكويت والخليج بما في ذلك جاسم النبهان وحسين المهدي ومنى حسين وفيصل العميري وإيمان الحسيني وسعود بوشهري ومحمد الكاظمي تقدم القصة الشيقة التي رسمتها بأنامل مبدعة الكاتبة إيمان سلطان تحت إشراف المخرج المتميز جاسم المهنا تجربة ترفيهية فريدة من نوعها يتميز المسلسل بتركيزه البالغ على العناصر الدرامية والتشويقية واثارة مما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة لا تُنسى.