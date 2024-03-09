دولة قطر تتألق في رمضان “مسلسل وردة في رمضان 2024” القنوات الناقة + مواعيد العرض

يتجه مسلسل “وردة” بفخر نحو الجمهور العربي بمشاركة ألمع نجوم الفن في دولة قطر الشقيقة حيث يسلط الضوء على أحداث ملحمة مرت في فترتين مميزتين: التسعينات وبداية الألفية الجديدة متناولا فترتين تعد من الذهبية في ذاكرة الجمهور.

مسلسل وردة في رمضان 2024

من المقرر عرض المسلسل في الحادي عشر من شهر مارس 2024 في أول أيام شهر رمضان الكريم حيث يتطلع الجميع لاستقباله بفارغ الصبر والترقب متمنين للجميع أوقاتا طيبة ومليئة بالخيرات والبركات “وردة” هو مسلسل مثير يجري إنتاجه حاليا وتعمد الفريق المنتج إلى الحفاظ على سرية تامة حول تفاصيله بهدف تقديم تجربة مفاجئة ومميزة للجمهور دون تشويه أو حرق للقصة الرئيسية المسلسل يعود بنا إلى فترتين زمنيتين: التسعينات وعام 2005 حيث يتناول الأحداث الرئيسية التي وقعت في تلك الفترتين بطريقة درامية تلامس القلوب تميز العمل بأسلوب مميز لمعالجة الحقبة الزمنية المحددة مما يثير الذكريات الجميلة للمشاهدين من فترة الطفولة والشباب.

ابطال مسلسل وردة

“وردة” مجموعة متميزة من نجوم الفن القطري والخليجي فهو يجمع بين الخبرة والشبابية بشكل متناغم وقد تم الكشف عن بعض الأسماء البارزة في قائمة الأبطال بينما لا يزال هناك مزيد من الوجوه الشابة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن ومن بين هؤلاء النجوم المتألقين: صلاح الملا وباسمة حمادة وسلمى سالم وفالح فايز وفاطمة الشروقي وخالد عبدالكريم تلك الأسماء تعكس تنوعا فنيا واختيارا دقيقا يعكس رؤية مبدعة لفريق العمل في اختيار الممثلين والممثلات.