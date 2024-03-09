ايوة ياعم خلاص هتبني .. “أسعار الحديد اليوم” السبت 9 مارس 2024 في مصر + أسعار الأسمنت .. اشتري بسرعة قبل ما يطير تاني

عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن أسعار الحديد اليوم وكذلك الأسمنت، فمن المعروف أن مواد البناء سعرها يتغير بشكل دائم ومستمر كل يوم، ولا تكون مستقرة على حالها لفترة طويلة، كما أنها تكون كالذهب أيضًا يتغير سعره بمرور الأيام والزمن، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم أسعار مواد البناء بالتفصيل في مختلف الأنواع.

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد انخفاض بشكل ملحوظ اليوم، حيث إنها سجلت الآتي:

بلغ سعر طن حديد عز اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 55 ألف جنيها.

وصل سعر طن حديد المراكبى اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 54 ألف جنيها.

كذلك قد وصل سعر طن حديد عطيه اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 52.500 جنيها.

هذا بجانب أن سعر طن حديد الجيوشي بلغ اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 52 ألف جنيها.

كما أن سعر طن حديد سرحان بلغ اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 52 ألف جنيها.

كذلك أن سعر طن حديد بشاى بلغ اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 54 ألف جنيها.

هذا بجانب أن سعر طن حديد العتال بلغ اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 53 ألف جنيها.

كذلك وصل سعر طن حديد المعادى اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 52 ألف جنيها.

هذا بجانب أن سعر طن حديد الكومى بلغ اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 52 ألف جنيها.

كذلك وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 52 ألف جنيها.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

جاءت أسعار الأسمنت اليوم السبت 9 مارس 2024 كما يلي: