بطولة أسمهان “مسلسل الخن في رمضان 2024” القنوات الناقلة + مواعيد العرض اليومية

كشفت الفنانة الكويتية جنان راشد عن الشخصية التي ستقمصها في مسلسل “الخن” المنتظر خلال شهر رمضان المبارك المقبل تبوح جنان بتفاصيل شخصية “هند” فتاة فقيرة تعمل كخادمة لدى إحدى العوائل الكبيرة في زنجبار.

مسلسل الخن في رمضان 2024

تُسلط جنان الضوء على حياة “هند” التي تبدأ بالبساطة والفقر لتتطور تدريجيا مع تقدم أحداث المسلسل تعتبر “هند” شخصية مركزية في القصة حيث ستتمحور الأحداث حول تجاربها وتحدياتها في مواجهة الظروف القاسية وتحقيق أحلامها وطموحاتها من المتوقع أن تقدم جنان راشد أداء متميزا في تجسيد شخصية “هند” في المسلسل مضيفة العمق والانفتاح للشخصية مع تطور الأحداث والتفاعلات داخل القصة كشفت الممثلة الكويتية كولفتت عن تفاصيل مسلسلها الجديد “الخن” الذي يتميز بطابع درامي تراجيدي يعود إلى الحقبة الزمنية والتراث الحقبوي حيث تدور أحداثه بين الكويت وزنجبار خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.

فريق العمل القائم على مسلسل الخن

يشارك في بطولة المسلسل الفنان جمال الردهان والفنانة أسمهان توفيق والفنان خالد البريكي والفنانة مرام البلوشي والفنانة سماح والفنان جمعان الرويعي والفنانة رانيا شهاب والفنان أحمد إياد والفنانة نجلاء العبدالله والفنان أحمد التمار والفنان فيصل الدوخي والفنانة رابعة اليوسف والفنان بدر المنصور يضفي هذا التجمع النجمي تنوعا وجاذبية على المسلسل الخن حيث يجمع بين نخبة من المواهب الفنية الكبيرة في العالم العربي توقعات عالية تحوم حول أداء هذا الفريق المميز وما سيقدمه من تجارب متميزة ومثيرة للاهتمام في سياق العمل الدرامي.