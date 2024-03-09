حصريًا “مسلسل هود الليل في رمضان 2024” على هذه القنوات الناقلة مجانًا

مسلسل “هود الليل” يمثل إحدى لآلئ الدراما التراثية الكويتية حيث يتميز بجمالية تصويرية تأسر القلوب وتستحضر ذكريات الزمن الجميل يعد هذا العمل قطعة فنية تجسد روح التراث والثقافة الكويتية بأسلوب مميز ومتقن.

مسلسل هود الليل في رمضان 2024

في عالم الدراما الكويتية تحتل الأعمال مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية حيث تبرز بقوة لإظهار التراث والعراقة والمحافظة عليها من خلال رواية قصص تاريخية لا تنسى من بين هذه الأعمال المتألقة في الموسم الرمضاني يبرز مسلسل هود الليل الذي يأخذنا في رحلة عبر الزمن ليروي لنا قصة الجدود وما قاموا به من تضحيات من أجل استمرارية الوطن يتناول العمل قضايا اجتماعية وتحديات أسرية في العصور القديمة مسلطا الضوء على صراع بين القيم الأخلاقية والمادية وكذلك استعراض لقهر المرأة في تلك الحقبة يتميز المسلسل بقصة مشوقة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والغموض، ويعتبر عملا متكاملا يمتزج فيه الحزن بالضحك والتوتر بالتسلية يتكون المسلسل من 30 حلقة مثيرة ستبث لأول مرة في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

ابطال مسلسل هود الليل

يستعد مسلسل “هود الليل” لاحتضان تجربة استثنائية تجمع نخبة كبيرة من نجوم الفن الكويتي والخليجي، حيث يشارك في بطولته مجموعة متميزة من الممثلين والوجوه الشابة ومن بين هؤلاء النجوم: محمد جابر وعبد الرحمن العقل وزهرة عرفات وعبير الجندي وأحمد مساعد ومحمد الشطي وسلمى سالم وسمير القلاف وغادة الزدجالي وشهد السلمان وسلمى سالم وإسماعيل الراشد وغرور وملك أبوزيد