الحلقة الأولى على هذه القنوات الناقلة “مسلسل محارب في رمضان 2024” بطولة حسن الرداد

تستعد الفنانة سلوى عثمان للمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل بمجموعة من الأعمال الفنية المثيرة حيث تبرز في مسلسل “محارب” بجانب الفنان الكبير حسن الرداد والذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل محارب في رمضان 2024

تعيش شخصية “حامد” التي يؤديها الفنان القدير حسن الرداد رحلة مثيرة مليئة بالتحديات والمفاجآت في مسلسله الجديد تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوّق حيث ينطلق “حامد” في رحلة مصيرية بحثا عن فرص جديدة للعمل بعد وصوله إلى القاهرة قادما من الصعيد حيث يعزم على إعالة أسرته وتحمل مسؤوليتها مع كل خطوة يخطوها “حامد” تتكشف له مفاجآت جديدة ويواجه تحديات متعددة تجعله يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أحلامه وتحقيق أهدافه فهل سينجح في تحقيق طموحاته والتغلب على الصعاب التي تواجهه أم ستكون رحلته مليئة بالمفاجآت والمشاكل التي قد تقلب حياته رأسا على عقب؟

ابطال مسلسل محارب

تستعد شاشاتنا لاستقبال مسلسل “محارب” الذي يتألق بتمثيل نخبة من نجوم الفن بقيادة النجم الكبير حسن الرداد والنجمة الرائعة وفاء عامر إلى جانب نخبة من الفنانين الأمراء مثل نرمين الفقي وسلوى عثمان وناهد السباعي وماجد المصري ومنة فضالى وغيرهم الكثير يعرض المسلسل بقصة ملحمية وإخراج متميز من شيرين عادل يقدم “محارب” عالما مليئا بالتشويق والإثارة حيث تتداخل الأحداث والشخصيات في مسارات درامية متشابكة تأخذنا القصة في رحلة مشوقة تكشف الكثير من الصراعات الداخلية والخارجية وتستعرض تفاصيل حياة الشخصيات ومعاناتهم وأحلامهم وتضحياتهم.