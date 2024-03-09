شاهد الحلقة الأولى الآن من مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 “على هذه القنوات الناقلة”

أكمل النجم أمير كرارة أمس تصوير المشهد الختامي المثير لمسلسله الدرامي الجديد “بيت الرفاعي” الذي يتوقع عرضه في الموسم الرمضاني المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة يعتبر هذا العمل إضافة مميزة لمسيرة النجم البارز حيث يجسد فيه دورا رئيسيا يسلط الضوء على مجموعة من الشخصيات والأحداث المشوقة.

مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024

بينما يقدم أمير كرارة تجربة مشوّقة ومثيرة على مدار 30 حلقة في الموسم الرمضاني يأتي مسلسل “بيت الرفاعي” كجزء من هذه الرحلة الدرامية المثيرة يتميز هذا العمل بقصته الاجتماعية الغنية والمليئة بالتشويق وتجسد هذه السلسلة المثيرة إنتاجا من الطراز الأول بتوقيع الشركة المتحدة وتعرض على القنوات الخاصة بها مما يثير فضول الجمهور ويدفعهم إلى الاستمتاع بكل لحظة من أحداثها المثيرة والمشوقة.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي على الإرث والسلطة ما يضفي على توترا مثيرين وقد أصدرت الشركة البوستر الرسمي للمسلسل حيث يتصدره النجم الكبير أمير كرارة الذي يظهر بكامل أناقته وتألقه وينضم إليه في البطولة عدد من نجوم الشاشة من بينهم أحمد رزق وسيد رجب وتامر نبيل وغيرهم ليضفوا على العمل مزيدا من الجاذبية والتميز يعد من الأعمال الضخمة التي تجمع فريق عمل متميزا من الكتاب والمخرجين حيث يتولى الكتابة بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد بينما يتولى الإخراج المبدع أحمد نادر جلال وتأتي هذه الإنتاجية الضخمة ضمن قائمة إنتاجات شركة سينرجي الرائدة ما يعكس الجودة والتميز في التنفيذ والإنتاج.